Celtic, Jullien: “È un peccato che non possiamo qualificarci”

A poche ore dal match contro il Milan, Chris Jullien, difensore de Celtic, ha parlato del momento della sua squadra: "È un peccato che non possiamo qualificarci, ma dobbiamo sfruttare al meglio le due partite rimanenti. Quando non c'è pressione, i giocatori possono provare cose diverse che possono aiutarli a trovare la loro forma ideale. Dobbiamo prendere queste due partite come delle opportunità per migliorare noi stessi".