Centrocampo Milan, si ripartirà da Bennacer e Calhanoglu

Il nuovo Milan ripartirà a centrocampo da Ismael Bennacer e da Hakan Calhanoglu. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che gli altri mediani milanista sono in forte dubbio in vista della prossima stagione: Bonaventura e Biglia non rinnoveranno, Paquetà e Kessie sono sul mercato, mentre Krunic andrà valutato dopo un'annata piuttosto complicata anche per via degli infortuni.