Cerruti: "I meriti di Pioli sono maggiori di quelli di Maldini"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato così della divisione dei meriti per la grande stagione del Milan: "È normale dire che i meriti sono di tutti, ma quelli di Pioli sono maggiori di quelli di Maldini. Il Milan non era stato costruito per vincere lo Scudetto. Se il Milan è diventato forte per colpa degli altri che hanno perso troppi punti ma anche di Pioli, che è riuscito ad andare oltre i limiti della squadra. Non si è aggrappato agli arbitri. E' stato paragonato ad Ancelotti, ma io lo paragono a Liedholm, che non si è mai lamentato degli arbitri. E portò il Milan al titolo e non era favorito. Deve però rinforzarsi, o si ripeterà quanto successo nel post-titolo con Zaccheroni, quando non si dimostrò così forte come sembrava essere".