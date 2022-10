MilanNews.it

Graziano Cesari, ex arbitro, intervenuto a Pressing, ha parlato di un possibile rigore non concesso ieri contro il Torino: "C'è un punizione per il Milan, Rebic calcia e in barriera il suo tiro viene deviato da Adopo. Il pallone impatta sul braccio destro del giocatore del Torino che allarga il braccio e tocca il pallone".