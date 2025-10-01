Cessione San Siro, Sala: "Voglio essere cinico, conta il risultato"

vedi letture

Non sono stati mesi facili per Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a causa dell'inchiesta sui cantieri milanesi che lo ha coinvolto in prima persona e che ha fatto registrare un piccolo terremoto all'interno di Palazzo Marino. In questo contesto si è arrivati al voto per la delibera della cessione di San Siro, un altro tema scottante sulla scrivania del primo cittadino meneghino che infatti ha tirato un sospiro di sollievo molto profondo quando ha visto che la votazione aveva portato all'approvazione della delibera stessa.

Giuseppe Sala ha poi commentato la situazione, come riportato oggi dal Corriere della Sera: "In certi momenti voglio essere un pochino cinico, conta il risultato. Non ho fatto nessuna pressione su nessuno, sapendo che sarebbe stato lo stadio un argomento divisivo. La maggioranza che sostiene la giunta dal 2021 esiste ancora, l'unica problematica è quella relativa ai Verdi. Mossa di Forza Italia decisiva? Non scadalizza, ci sono tante materie su cui bisognerebbe avere la capacità di lavorare più insieme, che non vuol dire che politicamente debba cambiare nulla rispetto agli attuali schieramenti"