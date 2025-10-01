Serie A, il sesto turno inizia venerdì: si chiude con il botto tra Juve e Milan

vedi letture

Con la giornata di lunedì è andata in archivio la quinta giornata di campionato di Serie A Enilive e, per chi non ha le coppe europee come il Milan, è già tempo di pensare alla prossima. Per i rossoneri arriva un altro test importantissimo dopo quello con il Napoli: domenica 5 ottobre, alle 20.45, si giocherà contro la Juventus all'Allianz Stadium. I bianconeri oggi sono appena un punto dietro il terzetto di testa composto dal Diavolo, dai partenopei e dalla Roma. Per la formazione di Massimiliano Allegri non ci sarà lo squalificato Estupinan e il lungodegente Jashari: da valutare le condizioni di Tomori, uscito acciaccato nel secondo tempo contro il Napoli.

Di seguito il programma del sesto turno di Serie A Enilive 2025/2026:

VENERDÌ 3/10

ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo

SABATO 4/10

ore 15, Parma-Lecce

ore 15, Lazio-Torino

ore 18, Inter-Cremonese

ore 20.45, Atalanta-Como

DOMENICA 5/10

ore 12.30, Udinese-Cagliari

ore 15, Bologna-Pisa

ore 15, Fiorentina-Roma

ore 18, Napoli-Genoa

ore 20.45, Juventus-Milan