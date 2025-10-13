CF - Milan, terzo bilancio in utile consecutivo: l'esercizio 24/25 si chiude a +3 milioni

CF - Milan, terzo bilancio in utile consecutivo: l'esercizio 24/25 si chiude a +3 milioni
Oggi alle 17:40
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riporta Calcio e Finanza (clicca qui) nella giornata di oggi si è riunito il CdA del Milan per approvare il bilancio consolidato della società al 30 giugno 25. Il club rossonero, scrive CF, ha chiuso l'esercizio in utile per il terzo anno consecutivo, prima volta nella storia, con un risultato netto positivo di 3 milioni di euro ed un record assoluto di ricavi pari a 495 milioni di euro, grazie anche alle plusvalenze registrate con le cessioni di Tijjani Reijnders e Pierre Kalulu.