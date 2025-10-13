CF - Milan, terzo bilancio in utile consecutivo: l'esercizio 24/25 si chiude a +3 milioni
MilanNews.it
Stando a quanto riporta Calcio e Finanza (clicca qui) nella giornata di oggi si è riunito il CdA del Milan per approvare il bilancio consolidato della società al 30 giugno 25. Il club rossonero, scrive CF, ha chiuso l'esercizio in utile per il terzo anno consecutivo, prima volta nella storia, con un risultato netto positivo di 3 milioni di euro ed un record assoluto di ricavi pari a 495 milioni di euro, grazie anche alle plusvalenze registrate con le cessioni di Tijjani Reijnders e Pierre Kalulu.
News
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com