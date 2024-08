CF - Stadio, Palazzo Marino e Beppe Sala "si dimenticano" di un passaggio fondamentale nella lettera inviata da Milan ed Inter

Nella mattinata di oggi ha fatto "rumore" la nota del Comune di Milano per quanto riguarda l'intenzione di Milan ed Inter, fatta arrivare a Palazzo Marino tramite una lettera, di prendere "in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello stadio Giuseppe Mezza e delle aree di pertinenza". Una notizia che va sicuramente in antitesi con il percorso che i rossoneri hanno intrapreso a San Donato insieme al comune e a tutti gli enti coinvolti nell'accordo di programma.

Calcio e Finanza (clicca qui), svela un dettaglio importante e che era stato "dimenticato" (o volutamente ignorato?) da Beppe Sala e nel comunicato arrivato da Palazzo Marino: nella lettera inviata da Milan ed Inter a Beppe Sala i Club mettono nero su bianco come stiano comunque valutando alternative a San Siro per costruire i propri impianti. Il riferimento ovviamente è a San Donato per il Milan e Rozzano per l'Inter. I due club non hanno apprezzato il taglio effettuato dal sindaco Beppe Sala e dal Comune di Milano.

L'intenzione dei club era quella di spiegare a Sala che servirà tempo per effettuare tutte le valutazioni necessarie per le ipotesi sul tavolo, dai qui la richiesta di un incontro nella seconda settimana di settembre: Milan ed Inter vogliono tenere aperta ogni possibilità.