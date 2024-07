Champions 2024/2025: la squadra di Prime Video tra conferme e volti nuovi

Come accaduto negli ultimi due anni, anche nella prossima stagione Amazon Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di Champions League, dando la precedenza chiaramente alle squadre italiane finché saranno in corsa. Tutto il resto della trasmissione sarà a disposizione su Sky Sport. Ieri Prime Video ha annunciato la nuova squadra che seguirà la Champions League, che dall'anno prossimo avrà un nuovo format. Ci sono delle conferme ma anche dei volti nuovi, come riportato da Calcio&Finanza.

Come presentatori sono confermati Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo. Allo stesso modo saranno gli stessi anche i bordocampisti: Alessandro Alciato, Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Tra i talent, ovvero gli opinionisti, ci saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese. In cabina di commento sempre la rodata coppia Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.