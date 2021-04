Champions e scontri diretti: Milan in vantaggio solo con il Napoli

Tuttosport questa mattina in edicola analizza la situazione relativa agli scontri diretti per la zona Champions League. Il primo criterio in caso di arrivo a pari punti sono gli scontri diretti, poi c'è la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale, gol fatti ed infine il sorteggio. Prima di Juventus-Milan e Atalanta-Milan, ancora da giocare, la Dea è in vantaggio con tutti tranne che con il Napoli che, a sua volta, è avanti con Atalanta e Lazio, in parità con la Juventus e sotto con il Milan. I bianconeri sono in vantaggio con la Lazio ed il Milan, in parità con il Napoli e sotto con l'Atalanta. Il Milan è in vantaggio solo sul Napoli ed infine la Lazio avanti soltanto con i rossoneri e perdente con l'Atalanta. Le 5 giornate che mancano saranno davvero tutte da vedere fino all'ultima.