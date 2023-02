Champions, i quarti di finale valgono circa 20 milioni

MilanNews.it

Il Milan è in piena corsa per i quarti di finale di Champions, a maggior ragione dopo la vittoria dell'andata contro il Tottenham per 1-0. A Londra non sarà assolutamente una passeggiata e gli Spurs rimangono la squadra favorita per il passaggio del turno che sarebbe importantissimo non solo da un punto di vista sportivo ma anche economico. Secondo il Corriere della Sera, infatti, l'approdo ai quarti vale circa 20 milioni di euro di incassi: la metà solamente di premi Uefa, l'altra metà costituita da botteghino, marketing e sponsor.