Champions, l’ex arbitro Mazzoleni: “Errore grave e deprecabile”

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Pazzesco, ieri sera quando mi arrivavano i messaggi non volevo credere a una cosa del genere. Bisognerà andare fino in fondo e capire quello che è successo. Non si tratta di uno sfottò, sembra che alla base di tutto ci sia un errore deprecabile e gravissimo commesso sicuramente da qualcuno". Lo dice l'ex arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, commentando i fatti accaduti ieri a Parigi durante la sfida Psg-Basaksehir sospesa per una frase razzisti da parte del quarto uomo Coltescu verso un componente della squadra turca. "Il fatto di far ripetere la partita e non assegnare lo 0-3 a tavolino può essere un segnale importante, non deve essere la classica storia che rimarrà incompiuta ma conoscendo la Uefa credo che si andrà a fondo, e chi ha fatto accadere questo bruttissimo episodio dovrà fare un passo indietro", ha proseguito Mazzoleni a margine della cerimonia di assegnazione dei premi Coni-Ussi al salone d'onore. "Il razzismo non è un problema solo del calcio ma sicuramente quando succede nel calcio, in casa nostra o in Europa, c'è un riverbero spaventoso. Ma l'arbitro che viene accusato dal giocatore, insomma, abbiamo visto anche questa..." le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò. (ANSA).