Champions, la sesta italiana è una possibilità concreta: lo scenario

L'Atalanta ha vinto l'Europa League 2023/24: la Dea può festeggiare dopo una prestazione incredibile contro il Bayer Leverkusen, imbattuto da più di una stagione intera e reduce dal trionfo in patria. L'Atalanta annienta completamente la squadra di Xabi Alonso con un nettissimo 3-0, tutto a firma Ademola Lookman, che fa tripletta e regala spettacolo.

L'Atalanta regala all'Italia la prima vittoria in Europa League dal Parma nel 1999, e con questa vittoria, arrivando quinta in campionato, assicurerebbe il sesto posto Champions per le squadre italiane: sarà la Roma a beneficiarne. Ecco la classifica di Serie A, con evidenziate le sei squadre che andrebbero in Champions nel 2024/25:

1. Inter 93 punti

2. Milan 74

3. Bologna 68

4. Juventus 68

5. Atalanta 66 *

6. Roma 63

7. Lazio 60

8. Fiorentina 54 *

9. Torino 53

10. Napoli 52

11. Genoa 46

12. Monza 45

13. Hellas Verona 37

14. Lecce 37

15. Cagliari 36

16. Frosinone 35

17. Udinese 34

18. Empoli 33

19. Sassuolo 29

20. Salernitana 16

*: una gara in meno