Tanti club su Omorodion: l'Atletico ha già rifiutato 35 milioni dal West Ham

Samu Omorodion è finito nell'occhio del ciclone soprannominato calciomercato. L'attaccante classe 2004, reduce dal prestito all'Alaves e di proprietà dell'Atlético Madrid ha attirato l'attenzione di numerosi club d'Europa che avrebbero avanzato corteggiamenti e lusinghe per provare a scippare il 20enne da 9 gol e 1 assist in LaLiga quest'anno.

Tra le interessate al 20enne di Melilla ci sono Milan e Roma su tutte, con il Napoli più defilato e proiettato maggiormente su un altro profilo del campionato spagnolo (Dovbyk). Ma secondo quanto appurato dal noto esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, due settimane fa il club dei colchoneros avrebbe rifiutato un'offerta proveniente dalla Premier League.

Ben 35 milioni di euro spediti all'Atlético per Samu Omorodion da parte del West Ham. No categorico degli spagnoli che intendono tenersi stretto il giocatore fin quando non arriveranno proposte di almeno 40 milioni (base minima richiesta). Da parte dei capitolini, invece, non c'è stata ancora un'offerta formale inviata. Nonostante l'interesse palesato e di cui il club di Madrid è a conoscenza.