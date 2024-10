Champions League, seconda giornata: il programma odierno

vedi letture

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite della prima fase di Champions League e della Conference League. In Champions ci saranno in campo di nuovo le italiane. Dopo la netta vittoria dell'Inter, contro la Stella Rossa e la sconfitta di misura del Milan contro il Leverkusen, oggi pomeriggio apre le danze la Dea di Gasperini in Shakhtar-Atalanta. Stasera alle 21.00 tocca poi alla Juventus giocare in casa del RB Lipsia e grande sfida tra Liverpool-Bologna. Ecco il programma completo:

Le partite in programma Champions League:

18:45 Girona-Feyenoord

18:45 Shakhtar-Atalanta

21:00 Aston Villa-Bayern

21:00 Benfica-Atl. Madrid

21:00 Din. Zagabria-Monaco

21:00 Lilla-Real Madrid

21:00 Liverpool-Bologna

21:00 RB Lipsia-Juventus

21:00 Sturm Graz-Club Brugge

Le partite in programma Conference League:

16:30 Basaksehir-SK Rapid

16:30 Guimaraes-Celje