Champions League, stasera le ultime sfide dei preliminari: domani alle 18.00 i sorteggi dei gironi

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Questa sera si giocheranno le sfide di ritorno dell’ultimo turno preliminare della Champions League 2022/2023. Si conosceranno dunque le altre 3 squadre che domani saranno presenti al sorteggio per stabilire i gironi di quest’anno. Le sfide in questione sono:

Dinamo Zagabria-Bodo Glimt

PSV-Rangers

Trabzonspor-Copenhagen

I sorteggi per i gironi si svolgeranno domani, giovedì 25 agosto, a Istanbul (sede della finale del 10 giugno 2023), alle ore 18.00 e saranno visibili in diretta su Sky Sport 24 e sul Canale 20. In streaming su Amazon Prime Video, Sky Go, NowTv, sul sito ufficiale della Uefa e su Mediaset Infinity.