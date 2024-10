Champions, niente più finale a San Siro nel 2027. Le nuove candidate

vedi letture

La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da parte di sei federazioni per ospitare la finale di UEFA Champions League 2027 e la finale di UEFA Women's Champions League 2027. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte finali devono essere consegnate insieme ai dossier di candidatura entro il 19 marzo 2025.

Offerenti interessati:

Finale di UEFA Champions League 2027

- Azerbaigian: Baku, Stadio Olimpico di Baku

- Spagna: Madrid, Estadio Metropolitano

2027 Finale di UEFA Women's Champions League

- Polonia: Varsavia, Stadio Nazionale

- Spagna: Barcellona, Camp Nou

- Svizzera: Basilea, St Jakob Park

- Galles: Cardiff, Stadio Nazionale del Galles

Il Comitato Esecutivo UEFA nominerà le federazioni ospitanti delle due finali nel maggio 2025. La procedura di candidatura per la selezione delle sedi che ospiteranno le finali delle competizioni UEFA per club del 2027 è stata lanciata il 30 settembre 2024, con una scadenza fissata al 21 ottobre 2024 per le associazioni che intendono manifestare il proprio interesse.