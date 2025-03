Champions, oggi si scoprono le prime quattro qualificate ai quarti: il programma

Giornata di calcio europeo e non solo, questo martedì 11 marzo. L'Inter si gioca il passaggio del turno nel ritorno degli ottavi di finale Champions League, forte del 2-0 di Rotterdam. Senza dimenticare gli altri big match Barcellona-Benfica, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, ma soprattutto Liverpool-PSG. Questo il programma delle gare di Champions League delle prossime ore:

Champions League - Ottavi di finale, martedì

18:45 - Barcellona vs Benfica

21:00 - Inter vs Feyenoord

21:00 - Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco

21:00 - Liverpool vs PSG

18:45 - Lilla vs Borussia Dortmuna

21:00 - Arsenal vs PSV

21:00 - Atletico Madrid vs Real Madrid

21:00 - Aston Villa vs Club Brugge