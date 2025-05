Che fine ha fatto Cardinale? La Gazzetta illustra le sfide del proprietario rossonero

Che fine ha fatto Gerry Cardinale? Con questa domanda la versione online della Gazzetta dello Sport titola un pezzo di commento sul proprietario rossonero e sulle sfide che lo attendono al termine della sua terza stagione alla guida del club, senza dubbio al più disastrosa. Si parte dal presupposto che il manager americano non si veda in zona Milan da un bel po': l'ultima volta che ha assistito a una partita era il 5 novembre al Santiago Bernabeu per la sfida al Real Madrid, l'ultima dalle parti di Milanello addirittura risale al 26 agosto.

Dopo una stagione di questo tipo, anche uno che appare così distaccato come Gerry Cardinale non può non essere colpito nel profondo. La mancata qualificazioni alle competizioni europee è un danno che arriva fino a New York, non semplicemente per ragioni economiche ma anche e soprattutto per l'assenza di visibilità a livello europeo e mondiale che arriva di conseguenza. Lo sviluppo globale, tra Stati Uniti (tournée estive dell'anno scorso) e Oriente (tournée estiva di quest'anno), è uno dei capisaldi della politica RedBird.

Cardinale dovrà soprattutto chiarire i ruoli di potere all'interno della dirigenza rossonera, dopo che lui stesso si era mosso insieme a Ibra per la ricerca del direttore sportivo salvo poi fare marcia indietro, ma in generale dopo una stagione in cui al quarto piano di Casa Milan è sembrato esserci tutto meno che l'armonia tra i ruoli. Un altro tema, su cui si attendono aggiornamenti a breve, riguarda lo stadio e il nuovo San Siro, uno degli obiettivi primari al suo arrivo a Milano.