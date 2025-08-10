(CHE-MIL 3-1), i rossoneri accorciano: a segno Fofana

Oggi alle 17:30News
di Federico Calabrese

Nemmeno due minuti dopo la rete del 3-0 ecco che il Milan accorcia le distanze: al 70' è Youssouf Fofana a riportare in partita i rossoneri. Saelemaekers imbuca per il centrocampista che batte Sanchez.

LE FORMAZIONI

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Michael Salisbury
Assistenti: Hatzidakis-Cook
IV Uomo: Smith