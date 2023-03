Chelsea, l'ex moglie di Tuchel rivela: esonerato perché i giocatori non avevano più rispetto di lui

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'esonero del Chelsea di Thomas Tuchel fa ancora discutere. Secondo quanto riportato dalla Bild, la ex moglie del tecnico, ex giornalista della Suddeutsche Zeitung con la quale ha avviato la procedura di divorzio nel 2022 dopo 13 anni di matrimonio, ha esposto in una e-mail le ragioni del licenziamento da parte dei Blues dell'allenatore.