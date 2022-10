Chelsea-Milan, ecco tutte le statistiche del match di Stamford Bridge

Fonte: Mirco Bortolaso

Il girone di Champions League entra nel vivo con la doppia sfida a quella che, basandosi sul sorteggio e sulle fasce iniziali, è l'avversaria principale del girone. Il Milan si appresta a giocare a Stamford Bridge, a Londra, a casa del Chelsea. La situazione dopo due giornate non è affatto come la si sarebbe potuta immaginare: chi credeva che i londinesi si sarebbero presentati a punteggio pieno a questa partita sarà sicuramente rimasto sorpreso: il Chelsea nelle prime due partite ha collezionato solo un punto, dopo la sconfitta iniziale in Croazia, non è andato oltre il pareggio interno contro il Salisburgo. Per il Milan invece 4 punti finora, frutto della vittoria interna con la Dinamo Zagabria, che seguì il pareggio esterno in Austria. Il Chelsea si presenta quindi con un gran bisogno di punti, con una squadra al completo agli ordini del nuovo allenatore Potter. Il Milan invece affronterà la partita con parecchi giocatori indisponibili.

Si giocherà il 5 ottobre, e sarà la 13ma volta nella storia rossonera. Sarà la prima volta però che la partita riguarda un contesto internazionale, finora solo precedenti in Serie A, uno in B e uno in Prima Divisione nel 1924. Finora 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2019-20, per la precisione all'ultima partita di Marco Giampaolo alla guida del Milan. Fu una vittoria esterna in casa del Genoa, per 2-1. Dopo la papera di Reina a fine primo tempo, arrivarono le reti nella ripresa di Theo Hernandez e di Kessié su rigore. La vittoria non salvò Giampaolo dall'esonero dopo 7 giornate. Al suo posto fu chiamato Stefano Pioli, a traghettare il Milan, si diceva. Sarà la gara n.147 per l'allenatore Campione d'Italia in carica. Per trovare una sconfitta il 5 ottobre bisogna tornare indietro al lontano 1952, quando la Roma riuscì ad imporsi in casa per 2-1: al vantaggio di Nordahl nel primo tempo rispose una doppietta di Carlo Galli nella ripresa.

Per quanto riguarda il Chelsea, sarà la sesta sfida per il Milan ai londinesi. Finora una sola vittoria rossonera, 3 pareggi e una sconfitta. A Londra solo due precedenti: il primo fu la sconfitta nel 1966 in Coppa delle Fiere per 2-1 (Graham e Oswood per il Chelsea, Sormani per il Milan). Fu necessaria una gara di spareggio dopo il 2-1 casalingo; lo spareggio finì 1-1, all'epoca non c'erano rigori o supplementari, e si tirò la moneta: la spuntò il Chelsea. Il secondo precedente risale all'ultima volta in cui Milan e Chelsea furono accoppiate dalla sorte, nel girone di Champions League 1999/2000. A Londra finì 0-0, era il 15 Settembre 1999. Allargando lo sguardo alle squadre inglesi, sarà la partita n.44 nella storia rossonera, finora 12 vittorie, 13 pareggi e 18 sconfitte. In trasferta solo una vittoria, a fronte di 7 pareggi e 12 sconfitte nei 20 precedenti. Per trovarla si deve tornare indietro al 23 Febbraio 2005, quando un colpo di testa di Hernan Crespo regalò la vittoria al Milan in casa del Manchester United negli Ottavi di Finale di Champions League. L'ultima trasferta risale alla scorsa stagione, all'esordio nel girone di Champions, quando il Milan per la prima volta nella sua storia giocò ad Anfield Road in casa del Liverpool. 3-2 il finale per i Reds, ma il Milan chiuse il primo tempo avanti per 2-1 (Rebic e Diaz).

Solo un giocatore ha esordito in un Chelsea vs Milan: parliamo di Rino Gattuso, il 15/09/1999. Nessun calciatore del Milan ha come ultima presenza una sfida in casa del Chelsea. Arbitrerà l'olandese Makkelie, che ha un solo precedente con il Milan, che risale all'ultima giornata dello scorso girone di Champions: il Milan perse 2-1 in casa con il Liverpool, con gol di Tomori per il momentaneo vantaggio rossonero, e poi le reti di Salah, e di un certo Divock Origi, ora nella rosa di Pioli. Per il nostro allenatore sarà ovviamente la prima sfida contro il Chelsea: il suo bottino contro le squadre inglesi è da migliorare, con un pareggio e tre sconfitte: il pareggio risale all'Europa League 2020-21, quando il Milan impattò 1-1 a Manchester contro lo United, per i rossoneri segnò Kjaer nei minuti di recupero. Le tre sconfitte invece sono le due di Champions contro il Liverpool della scorsa stagione e il ritorno degli ottavi di Europa League a Milano contro lo United, con gol decisivo di Pogba.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)