Chi è il partner perfetto per Pulisic? Mussa indeciso tra due attaccanti
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Giovanni Mussa ha parlato di Milan addentrandosi nelle possibili scelte di formazione di Max Allegri, suggerendo chi secondo lui sarebbe il partner perfetto di Christian Pulisic.
Nel Milan chi affiancare a Pulisic lì davanti?
"Allegri di certo ha esperienza e l'impressione è che abbia più senso mettere un giocatore come Gimenez in una partita chiusa, mentre Leao in una gara più aperta. Ovviamente queste sono riflessioni da fare nel breve periodo, poi biosgnerebbe vedere nel lungo".
