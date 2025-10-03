Vernazza: "Non è blasfemo immaginarsi un Yildiz tipo Totti con Spalletti, numero 10 con funzioni centravanti. Pulisic ha il profilo, il fisico e le qualità della punta centrale scaltra, con senso del gol"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport facendo un confronto tra Pulisic e Yildiz: "La capacità di saltare l’uomo è il tratto comune. Diversamente dribblatori, ma dribblatori. Nello scavalcare avversari, Yildiz è più elegante e ammaliante, laddove Pulisic è più secco e sbrigativo. Il tiro è un’altra qualità che li unisce. Yildiz ha una botta precisa e forte dalla distanza e ancora non la sfrutta come dovrebbe. Pulisic è velenoso e repentino, calcia con quell’attimo di anticipo che scotta i portieri. E poi c’è l’adattabilità, sia l’uno sia l’altro possono ricoprire ogni ruolo offensivo. Potrebbero essere due falsi nove di qualità, se ce ne fosse bisogno.

Non è blasfemo immaginarsi un Yildiz tipo Totti nella Roma di Spalletti, numero 10 con funzioni centravanti. Pulisic ha il profilo, il fisico e le qualità della punta centrale scaltra, con senso del gol. Volendo, potrebbe affrontare un percorso alla Paolo Rossi, l’ala destra che si fece centravanti e conquistò il mondo. Pulisic ha l’impronta del giocatore di fascia, si vede che si è formato lì, ma ha imparato a sterzare e a convergere. È difficile, per un difensore, capire dove andrà a parare. L’ultima e forse più importante comunanza riguarda gli assist: tutti e due provano gusto e piacere nel servirli. Nella psicologia di un numero 10, quale è Yildiz, l’assist vale quanto un gol. Sotto questo aspetto, Pulisic è meno godereccio e più razionale, l’assist lo fornisce se ritiene che sia la scelta giusta. Sfumature. Gli attaccanti che rifiniscono e concludono valgono il doppio".