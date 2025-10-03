Non si può fare a meno di Leao: il ct del Portogallo lo convoca per le prossime due partite
Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato convocato dal commissario tecnico Roberto Martinez per le prossime sfide di qualificazioni ai Mondiali 2026 del Portogallo. I lusitani, attualmente capolisti in solitaria del loro girone con sei punti conquistati in due partite, affronteranno l’Irlanda nella terza giornata sabato 11 ottobre alle ore 19:45. Tre giorni più tardi, il 14 ottobre alla stessa ora, i lusitani ritroveranno l’Ungheria. Entrambe le sfide si disputeranno a Lisbona, nello stadio José Alvalade. L’Armenia è l’altra avversaria del Portogallo nel Gruppo F delle qualificazioni al torneo, che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026.
Si riportano di seguito i 25 convocati annunciati dal ct Martínez:
Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP).
Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal).
Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City).
Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
