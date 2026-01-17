Chi potrebbe riposare domani? Allegri non si sbilancia: "Dopo vedo la squadra e decido. Domani i cambi saranno determinanti"

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati:

Aggiornamento sulle condizioni dei giocatori e sul possibile turnover?

"Pavlovic difficilmente sarà della partita, fino a ieri non poteva colpire la palla di testa. Gimenez è ancora fuori. Gli altri più o meno stanno tutti bene: poi domani ci saranno dei cambi, perché è la quarta partita in due settimane. L'importante è avere lo spirito di squadra e la voglia di raggiungere l'obiettivo, questa deve essere la cosa chiara a tutti: anche quando le partite vengono fatte meno bene, deve essere ottenuto il risultato. Importante saper leggere la partita. Abbiamo fatto due buone partite tra Genoa e Fiorentina. Dobbiamo lavorare per migliorare la fase di gioco ma non bisogna perdere l'obiettivo chiaro per cui giochiamo: arrivare nelle prime quattro per tornare in Champions".

Quali saranno i cambi?

"Non so neanche io quali sono, oggi vedo la squadra. Vedremo chi ha recuperato, Leao come sta perché è stato decisivo ma appena si toglierà il fastidio all'adduttore potrà e dovrà fare molto meglio. Fullkrug ha fatto molto bene. Devo capire oggi quelli che sono abili e arruolabili, nelle condizioni fisiche migliori. I cambi saranno importanti, a Como sono diventati determinanti: non perché li indovino ma perché i ragazzi si mettono a disposizione dei compagni. È un segnale che bisogna continuare ad avere: i ragazzi sono tutti focalizzati sull'obiettivo finale".