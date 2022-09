Chiellini: “Tomori mi ha sorpreso, non pensavo potesse diventare così forte”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, si è così espresso al Times sul giocatore di Serie A che più l'ha sorpreso: "Tomori mi ha sorpreso perché quando l’ho visto al Chelsea non pensavo potesse diventare così forte in area di rigore e concentrato per tutti per i novanta minuti. È uno dei fattori chiave dello scudetto dell’anno scorso per il Milan”.