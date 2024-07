Chukwueze a Milan TV: "Ottime sensazioni, quest'anno spero di riuscire a dimostrare il mio valore"

Samuel Chukwueze è stato intervistato da Milan TV al termine della sfida amichevole contro il Manchester City di ieri sera. Queste le dichiarazioni del nigeriano, che ha inciso sul match con due assist per i gol di Colombo:

Sulla partita: “Abbiamo avuto ottime sensazioni in questa seconda amichevole. Non era una partita facile e vincerla era proprio ciò che serviva alla squadra e al nostro Mister per avere sempre più autostima e allenarci meglio. Abbiamo ancora tanto da imparare riguardo gli schemi del Mister. Abbiamo fatto qualche errore però siamo riusciti a limitarli e abbiamo colto l’occasione. Dobbiamo continuare a lavorare e rimanere concentrati sulla stagione”.

I due assist e il suo stato di forma: “Sono molto contento e di essere parte della squadra fin dall’inizio. Spero di riuscire a dare il massimo per la squadra questa stagione per dimostrare il mio valore”.

Un messaggio per Florenzi, uscito per infortunio: “Speriamo non sia niente di grave per Florenzi, perché è un giocatore fantastico e ci ha aiutato in questa partita prima che si facesse male. Prego per lui che non sia niente di grave. È un bravo ragazzo che mi motiva sia dentro che fuori dal campo ed è un giocatore fantastico. Tutti hanno bisogno di un giocatore di questo calibro in squadra, spero che torni presto a giocare con noi. Chiedo solo questo”.