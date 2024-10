Chukwueze potrebbe partire da titolare contro l'Udinese

Tra meno di una settimana il Milan tornerà in campo contro l'Udinese e lo farà a San Siro con l'obiettivo di dare una risposta alle due sconfitte consecutive tra Champions League e Serie A maturate prima della sosta per le Nazionali. In questo senso, con un calendario fitto all'orizzonte, è molto probabile che Paulo Fonseca decida finalmente di dosare un po' le forze tra una gara e l'altra. In questo senso contro i friulani potrebbe esserci spazio dall'inizio per chi ha giocato meno.

Tra questi c'è anche Samuel Chukwueze che dopo un pre campionato sugli scudi non è riuscito a trasferire quel rendimento anche nelle gare ufficiali: ha giocato poco e ha giocato male. Ciononostante è necessario avere tutti a disposizione e in condizione psicofisica ottimale: per questo, e anche perchè Pulisic tornerà da un viaggio intercontinentale due giorni prima della partita, è possibile che Fonseca conceda una chance al nigeriano dal primo minuto contro l'Udinese al rientro dalla sosta.