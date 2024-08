Chukwueze: "Voglio battere il mio record di sei gol in campionato. Fonseca mi ha detto solo una cosa..."

Tra i più in forma nel Milan in questo inizio di stagione c'è sicuramente Samuel Chukwueze che, dopo un primo anno in rossonero non semplice, ha grande voglia di riscatto. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante esterno rossonero ha spiegato di sentire molto la fiducia di Paulo Fonseca: "Il mister mi dà fiducia. Ora devo dimostrare che sono da Milan. Penso sia il mio momento.

Fonseca mi ha detto solo una cosa: 'Samuel, non voglio vedere il Chukwueze dello scorso anno. Voglio quello del Villarreal'. E io: 'Ok, no problem'. E’ come se fossi rinato. Sono un giocatore nuovo. Obiettivo personale? Voglio battere il mio record di sei gol in campionato".