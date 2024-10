"Ci piacerebbe far arrabbiare il Milan": il capitano del Brugge pensa già al match di San Siro

Prima dell'incrocio tra Milan e Club Brugge in Champions League ci sarà da smaltire la sosta nazionali, ma l'appuntamento del 22 ottobre tra rossoneri e belgi comincia già a surriscaldarsi. Ieri i Blauw en Zwart hanno ottenuto un successo di misura sullo Sturm Graz, portandosi a quota 3 punti nella classifica unica del torneo targato UEFA. Il capitano, Hans Vanaken, non ha perso tempo nel fare riferimento alle due sconfitte incassate dal Diavolo in Europa.

"Ci piacerebbe farli arrabbiare (i rossoneri, ndr), ma prima godiamoci questa vittoria qui allo Sturm Graz. Avevamo davvero bisogno di questa vittoria per poter passare al turno successivo. Missione compiuta". Ma prima c'è da pensare agli impegni più ravvicinati: "Ora abbiamo un paio di partite di campionato fondamentali, a partire da domenica contro l'Union; è lì che ci concentreremo”, ha detto ai microfoni ufficiali del club.

Il calendario del Milan in Champions League

Milan-Liverpool 1-3

Bayer Leverkusen-Milan 1-0

Milan-Bruges martedì 22 ottobre 2024 ore 18.45

Real Madrid-Milan martedì 5 novembre 2024 ore 21.00

Slovan Bratislava-Milan martedì 26 novembre 2024 ore 18.45

Milan-Stella Rossa mercoledì 11 dicembre 2024 ore 21.00

Milan-Girona mercoledì 22 gennaio 2025 ore 21.00

Dinamo Zagabria-Milan mercoledì 29 gennaio 2025 ore 21.00