Ciarravano: "Giampaolo merita un pizzico di credito, per la Champions servirebbe una grandissima stagione"

Paolo Ciarravano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Giampaolo, predicando calma: "Se tu prendi Giampaolo devi dargli del tempo, non credo che il Milan abbia una rosa per cui si possa pretendere la Champions, non è un'impresa ma vorrebbe dire fare una grandissima stagione, gli va dato tempo, merita un pizzico di credito che gli si deve dare".