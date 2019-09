Paolo Ciarravano, intervenuto a Sky Sport 24, ha espresso le sue considerazioni sulla posizione di Suso: "Credo sia più portato paradossalmente a giocare da seconda punta che da trequartista. E' un giocatore che ha piedi e non gamba, gioca in 20/30 metri, se lo costringi a giocare in un campo più ampio lo perdi".