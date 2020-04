CIES - Media cartellini per partita: Serie A al decimo posto con 5.82 sanzioni a match

In un dettagliato studio condotto dal CIES, osservatorio attento alle statistiche nel calcio, sono state analizzate le medie delle sanzioni nei campionati di calcio mondiali. In questo studio, in particolare, nei primo posto compaiono i campionato sudamericani storicamente molto combattuti con Bolivia e Uruguay che hanno una media di 7.01 e 6.44 cartellini a partita. La Serie A, in particolare, figura al decimo posto con 5.82 sanzioni a match. Nel Milan, in particolare, il giocatore più sanzionato è Bennacer con 12 cartellini gialli in 20 partite.