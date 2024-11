Cinque combinazioni difensive usate da Fonseca dall'inizio. Thiaw-Pavlovic in rimonta

vedi letture

Da compagno di reparto ideale di Matteo Gabbia a riserva: Fikayo Tomori anche a Cagliari ha perso il ballottaggio per un posto al centro della difesa Quarta panchina consecutiva in campionato per l'inglese, cosa mai successa da quando è approdato al Milan, nel gennaio 2021. L'infortunio proprio di Gabbia e le prestazioni certamente non all'altezza dell'inglese (in particolar modo a Firenze) hanno portato Fonseca a ripensare alla batteria di difensori centrali, ripescando Pavlovic, grande escluso dal derby in poi e pure Thiaw, che ha legittimato il suo status sbloccando la partita del "Bernabeu" contro il Real Madrid. Allargando il discorso in tutte le competizioni ci sono le partite di Champions contro Brugge e Real Madrid che spezzano questa sequenza.

Queste tutte le coppie di centrali scelte come titolari da Paulo Fonseca in stagione:

Serie A, 1ª giornata, Milan - Torino 2-2 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 2ª giornata, Parma - Milan 2-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 3ª giornata, Lazio - Milan 2-2 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 (Gabbia - Pavlovic)

Champions League, 1ª giornata, Milan - Liverpool 1-3 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 5ª giornata, Inter - Milan 1-2 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 (Gabbia - Tomori)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen - Milan 1-0 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 (Thiaw - Pavlovic)

Champions League, 3ª giornata, Milan - Club Brugge 3-1 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 10ª giornata, Milan - Napoli 0-2 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 11ª giornata, Monza - Milan 0-1 (Thiaw - Pavlovic)

Champions League 4ª giornata, Real Madrid - Milan 1-3 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 12ª giornata, Cagliari - Milan (Thiaw - Pavlovic)

Complessivamente questa è la frequenza d'impiego dei centrali

5 volte: Gabbia - Tomori

4 volte: Thiaw - Pavlovic

3 volte: Tomori - Pavlovic

2 volte: Thiaw - Tomori

1 volta: Gabbia - Pavlovic