Clamoroso Brescianini, niente Napoli nonostante le visite mediche: va all'Atalanta

Inversione a U nell'affare Brescianini. Il centrocampista del Frosinone era destinato al trasferimento al Napoli. Era tutto fatto per un prestito oneroso a un milione di euro con obbligo di riscatto al termine della stagione per 11 milioni. Il Milan, che vanta il 50% sulla futura rivendita del centrocampista, avrebbe così incassato senza colpo ferire 6 milioni di euro. In mattinata il giocatore si è recato a Roma a Villa Stuart per sostenere le visite mediche

L'acquisto di Brescianini sembrava essere la conseguenza naturale della cessione di Jens Cajuste al Brentford ma nelle ultime ore l'operazione tra il Napoli e il club inglese si è arenata, tanto che il centrocampista sta per tornare in Italia. E proprio questo potrebbe aver portato alla clamorosa frenata del Napoli, con il cambio delle condizioni di acquisto. Situazione che ha irrigidito il Frosinone fa sapere il collega Matteo Moretto. Negli ultimi minuti, fa sapere Sportitalia, si registra l'entrata in scena dell'Atalanta, che avrebbe operato il clamoroso sorpasso. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, Milan spettatore interessato.