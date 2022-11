Clamoroso Ghana: dimenticate le maglie, è corsa contro il tempo per farle arrivare in Qatar

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Ghana rischia di giocare la prima partita del Mondiale senza le divise ufficiali. Come riportano i colleghi di Canal 2 International, la selezione africana sarebbe partita per il Qatar dimenticandosi a casa le maglie che i calciatori indosseranno durante i match validi per la rassegna iridata. Un problema non da poco: la Federcalcio ha fatto spedire tutto, ma c'è il rischio che il materiale non arrivi in tempo a causa della lentezza delle poste ghanesi. La squadra di Otto Addo esordirà giovedì 24 novembre contro il Portogallo.