Clamoroso in Spagna, espulso dopo aver ricevuto insulti razzisti: il suo club punito con il 3-0 a tavolino

In Spagna non si parla d'altro. Cheikh Sarr, portiere del Rayo Majadahonda, club che milita nella terza divisione del calcio spagnolo, è stato vittima di insulti razzisti durante il match sul campo del Sestao, sabato scorso. Insultato con epiteti razzisti dal pubblico, Sarr ha risposto alle provocazione e a quel punto è stato espulso dall'arbitro, poi costretto a sospendere la partita perché i suoi compagni di squadra lo hanno seguito in blocco fuori dal campo.

L'estremo difensore senegalese era stato intervistato da Cadena COPE e aveva confessato tutto: "Al minuto 50 o 60, ho sentito che iniziavano a dirmi cose strane e a fare i versi da scimmia. Ce n'erano molti... Ho provato a non ascoltare e non girarmi, a non farci caso. Fino a che non hanno segnato il secondo gol. Quando sono andato a prendere l'acqua mi hanno urlato e insultato, mi dicevano sciocchezze. Mi dicevano 'Corri, fottuto negro, corri. Fottuto negro' e non potevo davvero sopportarlo".

Oggi Marca aveva dedicato l'apertura del giornale proprio alla questioen Cheikh Sarr, auspicandosi nessuna squalifica per lui. Invece così non è stato. Poco fa è stato diramato il comunicato ufficiale del giudice sportivo: due giornate di squalifica al portiere e la partita persa 3-0 a tavolino per il Rayo Majadahonda, oltre ad ammende sia per i due club coinvolti nella vicenda che per Cheikh Sarr stesso