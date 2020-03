Classifica anno solare 2020: Milan al quinto posto

La prima parte disastrosa di stagione pesa tantissimo sulla classifica del Milan. Attualmente i rossoneri sono settimi con 36 punti in classifica, ma considerando solo la graduatoria dell’anno solare, ovvero dal 1 gennaio 2020, il Milan sarebbe quinto con 15 punti in piena lotta per la Champions League. Una classifica parziale che evidenzia come l’andamento del gruppo di Pioli sia cambiato con l’arrivo di Ibra e soprattutto come il girone d’andata sia stato disputato male.