Classifiche a confronto, Milan a +13 rispetto alla stagione scorsa (dopo 22 giornate)
MilanNews.it
Il Milan ha 13 punti in più rispetto alla Serie A 2024/2025 dopo 22 gare di campionato: è questa la statistica che conferma il bel balzo dei rossoneri con Massimiliano Allegri in panchina. Le prime tre della classe hanno fatto tutte meglio, crollo invece del Napoli a -10.
LA CLASSIFICA E I PUNTI DI DIFFERENZA CON LA STAGIONE 2024/2025
Inter 52 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 22 partite di campionato)
Milan 47 (+13)
Roma 43 (+13)
Napoli 43 (-10)
Juventus 42 (+5)
Como 40 (+18)
Atalanta 35 (-11)
Bologna 30 (-7)
Lazio 29 (-10)
Udinese 29 (+3)
Sassuolo 26 (in Serie B)
Cagliari 25 (+4)
Genoa 23 (-3)
Cremonese 23 (in Serie B)
Parma 23 (+3)
Torino 23 (-3)
Lecce 18 (-2)
Fiorentina 17 (-22)
Hellas Verona 14 (-6)
Pisa 14 (in Serie B)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
