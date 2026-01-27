Garbo su Roma-Milan: "I rossoneri nel primo tempo sono stati imbarazzanti"

Daniele Garbo, su TMW Radio, ha analizzato così la sfida tra Roma e Milan: "Ho pensato che potesse essere la copia della partita di Como e quando il Milan ha segnato ho pensato che l'esito potesse essere lo stesso. La Roma invece è stata brava a rimanere sul pezzo.

I rossoneri nel primo tempo comunque sono stati imbarazzanti, perché una squadra seconda in classifica non può pensare a fare solo catenaccio, con Leao non pervenuto. Nella ripresa hanno cambiato un po' marcia ma se non avesse segnato De Winter non so come sarebbe finita".

