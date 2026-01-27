Orlando boccia il Milan: "Se gioca così non va da nessuna parte"
Massimo Orlando, in diretta su TMW Radio, ha analizzato così la sfida tra Roma e Milan: "Grande primo tempo della Roma, che non è riuscita a fare gol incredibilmente.
Malen bravo a smarcarsi ma davanti al portiere non bene. però grande Roma, poi il secondo tempo il Milan, quando non subisce gol, trova sempre la rete. Pensavo finisse lì, invece la Roma ha reagito e trovato meritatamente il pari. Il Milan se gioca così non può arrivare da nessuna parte, solo in Champions e non lo Scudetto. Non puoi pensare che il portiere pari sempre tutto".
