Cobolli-Gigli sul Milan: "Inammissibile discutere Fonseca dopo tre partite"

Giovanni Cobolli-Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a TMW, parlando non solo dei bianconeri, ma anche di Milan e Napoli, cominciando dai rossoneri, in evidente difficoltà dopo le prime gare: "Fonseca lo avevo visto in Italia, mi sembrava uno educato e capace. Quando lo ha preso il Milan, contrariamente all'idea dei tifosi, mi è sembrata una scelta giusta e mi sembra giusto che rimanga al Milan. È inammissibile ragionare diversamente dopo 3 partite, ora avrà 15 giorni di tranquillità e dovrà cercare di risolvere i problemi. Leao e Theo Hernandez hanno sbagliato, ma non va gonfiato troppo il problema, sono fondamentali per il Milan, vanno recuperati e il primo che deve farlo è lui".

L'impatto di Conte al Napoli come lo giudica?

"Ha un carattere particolare, ha una capacità tecnica notevolissima. Sente il suo lavoro, ci mette dentro tutta la sua anima e a volte fa delle dichiarazioni un po' così. Forse le parole dopo il primo turno hanno dato una sveglia al Napoli, che ha iniziato a fare mercato. Ora gli è stato dato quello che voleva, deve prendere la leadership e farà delle ottime cose".