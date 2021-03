Codò su Repubblica: "Milan, addio sogno scudetto. Che delusione Leao"

Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, ha commentato così la sconfitta di ieri del Milan contro il Napoli: "Il ko con il Napoli ha chiuso il lungo flirt tra il Milan e lo scudetto: il derby di ritorno si è già giocato, e senza uno scontro diretto la distanza è diventata troppa. Il verdetto, nell’aria dalla sconfitta contro lo Spezia, arriva in coda a una lista di assenze impressionante, a partire da quella di Ibrahimovic visto che Leao continua a essere la delusione del girone di ritorno: anche ieri, dentro a un quadro tattico controllato dal Napoli, ha avuto grosse occasioni prima e dopo il gol di Politano. Dopo un’andata sfavillante, ci si aspettava molto di più. La posta in palio diventa adesso il posto in Champions, e qui il margine resta buono dopo la sconfitta della Roma: per inciso, non c’è nulla di casuale nel fatto che le due squadre di Europa League abbiano pagato pegno in campionato".