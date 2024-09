Colantuono sul campionato: "L'Inter rimane la squadra da battere"

L'ex allenatore di Torino e Atalanta Stefano Colantuono ha rilasciato una intervista sulle frequenze di Radio FirenzeViola nella quale ha parlato della Serie A ed nello specifico di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Questa la sua battuta sull'andamento in generale del nostro campionato: "Il campionato è appena cominciato e non si possono dare giudizi definitivi ma gli obiettivi soliti saranno rispettati poi ci saranno le sorprese in positivo e in negativo. L'Inter però resta la squadra da battere".

Juventus 12*

Torino 11

Milan 11*

Inter 11*

Napoli 10

Udinese 10*

Empoli 9

Lazio 7

Atalanta 7*

Bologna 7*

Roma 6

Verona 6

Fiorentina 6

Parma 5

Como 5

Genoa 5*

Lecce 5*

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2

* una partita in più