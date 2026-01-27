Colombo: "Ci sono tanti giorni prima della partita di Bologna, non vedo perché Fullkrug non possa cominciare dall'inizio"

Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta sul canale YouTube di Milan Vibes per commentare l'attualità rossonera. Queste le sue dichiarazioni sulle possibili scelte di Allegri in vista di Bologna-Milan di martedì prossimo.

Verso Bologna che coppia d'attacco ci sarà?

"Su Leao le perplessità sono legate alle sue condizioni fisiche, anche se era stato lo stesso Max in conferenza ad ammettere che pur nelle serate no può inventare una giocata decisiva. Ora ci sono tanti giorni prima della partita di Bologna, non vedo perché Fullkrug non possa iniziare dall'inizio, può essere una buona soluzione; dipende da come Allegri sceglierà la migliore soluzione tattica in previsione. Fullkrug si è calato bene nella realtà, nonostante sia arrivato da poco tempo".