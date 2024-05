Colombo: "Fonseca dovrà vincere le perplessità dei tifosi. L'hanno scelto perché..."

Il Milan, con grande probabilità, andrà su Paulo Fonseca per quel che riguarda la scelta dell’allenatore: niente De Zerbi, Conte o Thiago Motta (che andrà alla Juventus). Questi i tre profili che più piacevano al tifoso medio rossonero, che in queste settimane ha manifestato segnali negativi sul portoghese. Sulle decisioni del club, su Fonseca e sulle figure “scartate”, è intevenuta oggi a Radio Rossonera la giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mi sembra che ormai ci siano pochi dubbi, a meno di clamorosi colpi di scena a ora non preventivabili. Non sarà semplice per Fonseca, perché all’inizio dovrà vincere dubbi e perplessità dei tifosi. Non si può nascondere il fatto che ci sia un po’ di scetticismo sul suo arrivo. E non potrà che fare meglio rispetto alle aspettative”.

Ecco i motivi della scelta: “Ha inciso il fatto di prendere un allenatore giovane con una proposta di gioco gradevole e che non comporti costi eccessivi a livello di ingaggio. Non essendo tra quelli di primissima fascia non ha richieste esorbitanti sul mercato e non essendo un one man show sa collaborare con gli altri dirigenti in società. Ecco che via via sono stati stralciati Conte o De Zerbi”.

Un passaggio su De Zerbi: “Se mi aspettavo un avvicinamento all’ex Brighton? Secondo me è sempre stato lontano. Prima la giustificazione era la clausola, perché in effetti 15 milioni erano un ostacolo. Ma poi, parlando con i dirigenti, un po’ si capiva che c’erano delle perplessità legate alla sua maniera totalizzante di vivere la professione un po’ da accentratore. Come se a livello di leadership e personalità fosse una sorta di piccolo Conte. Inteso nell’accezione più negativa del termine: con delle richieste che potevano essere meno tollerabili”.