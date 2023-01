Come è possibile che il Bournemouth possa permettersi Zaniolo e il Milan no? L'agente Barnett spiega

MilanNews.it

Dal Football Forum di Roma, Jonathan Barnett, agente di Camavinga, parla del movimento calcistico italiano e di come possa crescere nei prossimi anni:

Come è possibile che il Milan non possa permettersi un calciatore che il Bournemouth invece può pagare?

"E' semplice, è una questione economica: in Premier ci sono più soldi, la Serie A deve ricostruire di nuovo. Bisogna lavorarci, avere più sponsor e avere più soldi dalle televisioni" .