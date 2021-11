Come il Milan si qualifica agli ottavi? Due conti da fare (più uno per Maignan e Tomori)

Oggi o, forse, l'anno prossimo. Per sperare di raggiungere già in questa stagione gli ottavi di finale di Champions League, il Milan dovrà necessariamente vincere questa sera contro l'Atletico Madrid; la classifica del girone, infatti, vede i rossoneri ultimi ad 1 punto, dietro all'imprendibile Liverpool (12), Porto (5) e Atletico Madrid (4).

Primo conto

Le combinazioni che si devono incastrare in queste due partite affinché il Milan passi il turno sono molteplici: qui le si possono trovare tutte nel dettaglio. Ma attenzione: non serve a nulla fare troppi calcoli se... stasera i rossoneri non vincono. C'è solo un conto da fare in questo caso: o il Milan batte l'Atletico Madrid (magari con 2 goal di scarto per differenza reti a favore) oppure non serve a nulla considerare e scervellarsi con tutto il resto. Su questo, ha ragione Tonali: "Dobbiamo basarci su di noi, dipende tutto da noi: dobbiamo guardarci tutti negli occhi, fare una grande partita e dare tutto".

Secondo conto

Il secondo calcolo va fatto perché - checché se ne dica - domenica c'è un'altra partita importantissima e - checché se ne dica - il campionato ha la priorità rispetto alla Champions League. Stefano Pioli, dunque, dovrà cercare di gestire al meglio le forze nella partita di questa sera per avere nuovamente tutti al massimo nel match contro il Sassuolo, senza, però, - sia chiaro - sottovalutare in alcun modo l'impegno europeo: il Milan non vuole fare brutte figure e, anzi, vuole passare il turno e ci proverà schierando una formazione di livello.

In virtù di tutto questo, la probabile formazione vede Tatarusanu in porta; Kalulu, Kjaer, Romagnoli e Theo in difesa; Tonali e Kessie in mezzo; Giroud di punta, supportato da Saelemaekers, Diaz e uno fra Leao (non al meglio) e Krunic.

Terzo conto

Qui si esula un po' dal match di questa sera, ma è inevitabile che parte dell'attenzione del mondo Milan sia dedicata a due degli imprescindibili della rosa rossonera. Entrambi, infatti, sono vicini al rientro: sia Mike Maignan che Fikayo Tomori proveranno a recuperare per il match casalingo di domenica contro il Sassuolo; ogni giorno le loro condizioni verranno valutate dallo staff medico rossonero perché non si vogliono correre rischi. Massima cautela, ma tanta speranza. Come in Champions così in campionato.