© foto di www.imagephotoagency.it

Come si sostituisce Leao con il Napoli? Stefano Pio ha risposto così a questa domanda a Sky Sport: “Chiaramente non avremo le stesse caratteristiche, non abbiamo un vero attaccante ma cercheremo di avere soluzioni e posizioni diverse. Proveremo a fare una grande partita contro un grande avversario”.